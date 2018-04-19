Киностудия им. Горького планирует снять анимационный фильм про Кощея

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Киностудия имени Горького снимет 3D-мультфильм "Кощей. Похититель невест" по мотивам сказок Александра Афанасьева, сообщил автор проекта Роман Артемьев.

"Это полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева, которые он записывал, когда путешествовал по России, они несколько напоминают сказки братьев Гримм, поэтому они немножко страшненькие, это такой семейный триллер", — сказал Артемьев на очной защите проекта в четверг.

Он отметил, что это оригинальная история в жанре фэнтези c мелодраматическими и мистическими линиями.