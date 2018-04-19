Режиссер Миндадзе может снять в картине "Паркет" Михаила Барышникова

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Режиссер Александр Миндадзе может снять в своем новом фильме про танцы "Паркет" артиста балета Михаила Барышникова, рассказал режиссер на очной защите проектов в Фонде кино.

Миндадзе пояснил, что картина рассказывает историю мужчины и двух женщин, который когда-то танцевали танго втроем и встречаются снова. Это история про "последнюю вспышку жизни".

"Были разговоры с Михаилом Барышниковым… Это вопрос подвешенный. Не в том смысле, что один человек раздумывает, а я жду. Для меня это тоже вопрос. Я должен с ним встретиться и решить. Мы очень предварительно договорились, он знает причину, знает сюжетику. Это вопрос ответственный, это монокартина, поэтому я должен подумать", — сказал Миндадзе.