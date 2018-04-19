В ГАБТ объяснили, почему балерине Смирновой могли отказать во въезде в США

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рабочую визу США для прима-балерины Большого театра Ольги Смирновой, вероятно, просто не успели оформить, прокомментировали ситуацию в пресс-службе Большого театра.

"Скорее всего, речь идет о техническом сбое. Это рабочая виза, которую просто не успели оформить", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее издание Page Six сообщило, что Ольга Смирнова и первый солист Большого театра Якопо Тисси не получили визы США, отказ в выдаче виз был дан 10 апреля, но сообщили о нем только в среду 18 апреля. Артисты должны были выступить в Нью-Йорке в Линкольн-центре в понедельник. Организаторы выступления, по данным издания, полагают, что отказ министерства внутренней безопасности США может быть политически мотивирован.