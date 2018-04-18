Главного режиссера театра "Балтийский дом" похоронят на Смоленском кладбище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Прощание с главным режиссером театра "Балтийский дом", заслуженным артистом России Владимиром Тыкке состоится 20 апреля, похоронят артиста на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает театр.

Ранее сообщалось, что Владимир Тыкке скончался 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни.

"Церемония прощания с главным режиссером театра-фестиваля "Балтийский дом" Владимиром Александровичем Тыкке состоится 20 апреля в театре-фестивале "Балтийский дом", похороны пройдут на Смоленском кладбище", — говорится в сообщении.

Прощание начнется в 10.30, отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище – в 13.00.

Владимир Тыкке — советский и российский актер и режиссер. Родился 26 октября 1943 года в Ленинграде. С 1997 года был главным режиссером театра "Балтийский дом". Являлся также профессором Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и заведовал в нем кафедрой режиссуры и мастерства актера.