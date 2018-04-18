"Табакерка" выпустила вторую премьеру без Олега Табакова

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Московском театре-студии Олега Табакова в среду вышла вторая после кончины его основателя премьера – детектив "Ловушка для наследника" по пьесе Робера Тома, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль поставил режиссер Николай Дручек. Премьера состоялась на новой Сцене на Сухаревской.

Робер Тома написал всего четыре пьесы, но судьба каждой сложилась удачно — их ставили и ставят в театре, а также снимают фильмы. Самая первая "8 женщин", написанная автором в 1958 году, шла во многих российских театрах, а в 2002 была экранизирована Франсуа Азоном. В фильме режиссер снял знаменитых французских звезд — Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан.

"Ловушка для наследника" — классический детектив, в котором сыщик выясняет, куда исчезла молодая богатая жена главного героя. В спектакле заняты Алексей Комашко, Иван Шибанов, Алена Лаптева, Сергей Сосновский, Яна Сексте, Максим Сачков, Никита Уфимцев.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Новым художественным руководителем "Табакерки" стал Владимир Машков, он приступит к своим обязанностям 23 апреля.