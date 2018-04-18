Встреча представителей ГИТИС и КНУ им. Карпенко-Карого пройдет в Минске

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Встреча представителей Российского института театрального искусства (ГИТИС) и Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого состоится в сентябре 2018 года в Минске, сообщил РИА Новости ректор ГИТИС Григорий Заславский.

В мае в ГИТИС вместе с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств во главе с Анатолием Иксановым пройдет фестиваль стран СНГ.

"Это первый наш проект совместно с фондом. А в сентябре мы уже планируем второй — встречу двух известнейших театральных вузов — российского ГИТИСа и киевского им. Карпенко-Карого. Встреча состоится в Минске в рамках так называемых минских инициатив. Хозяином встречи будет Минский театральный институт", — сказал Заславский.