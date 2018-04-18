Итальянский режиссер Озпетек рассказал об идее фильма, открывающего ММКФ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Итальянский режиссер Ферзан Озпетек рассказал журналистам идею создания фильма "Неаполь под пеленой", открывающего 19 апреля Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.

"Идея "пелены" состоит в том, что зачастую вместо того чтобы покрывать, она обнажает. В этом фильме жизнь людей прикрыта вуалью, и в характере главной героини много тайн, как и в самом Неаполе", — сказал на посвященной фильму пресс-конференции режиссер.

По сюжету фильма во время оккультной церемонии в старинном доме главную героиню Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но на следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Желая разобраться в происходящем, девушка решает провести расследование.

Озпетек подчеркнул, что рассказал зрителям "простую историю" и не вкладывал в картину никаких "зашифрованных посланий".

Режиссер отметил, что в старинном особняке, где снимался фильм, так же снимались картины Роберто Росселлини "Путешествие в Италию" (1954) с Ингрид Бергман в главной роли и Витторио Де Сика "Золото Неаполя" (1954).

"Я польщен, что мой фильм открывает фестиваль и входит в конкурсную программу. Я участвую в ММКФ не первый раз, мне нравится здесь бывать, так как чувствуется атмосфера кино", — признался режиссер.

ММКФ — один из старейших кинофестивалей в мире, впервые он состоялся в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль проводится регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков.