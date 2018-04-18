ГАБТ представит оперную премьеру сезона - "Бал-маскарад" Джузеппе Верди

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большой театр представляет большую оперную премьеру сезона — шедевр Джузеппе Верди "Бал-маскарад", премьерные показы пройдут с 20 по 26 апреля, сообщили в театре.

В создании спектакля участвовала итальянская постановочная группа: дирижер Джакомо Сагрипанти, режиссер и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Мариана Фракассо, художник по свету Антонио Кастро. Главный хормейстер – Валерий Борисов. Также в "Бале-маскараде" занят интернациональный исполнительский коллектив: итальянец Джорджио Берруджи, Владимир Стоянов и Надя Крастева (Болгария), Олег Долгов, Игорь Головатенко, Анна Нечаева, Оксана Дыка.

Премьера первой редакции оперы Верди "Бал-маскарад" состоялась в театре "Аполло" в Риме в 1859 году. Вторая редакция была представлена в Париже в Императорской академии музыки в 1861 году. В России в том же году впервые услышали этот оперный шедевр в исполнении итальянской труппы в Санкт-Петербурге.

В Большом театре премьера оперы " Бал-маскарад" состоялась в 1880 году. Позже ГАБТ обращался к этому произведению в 1891 и 1979 годах. В последней постановке спектакль шел до 2006 года. И вот 12 лет спустя Большой театр возвращает на сцену шедевр Верди.

"Мы выбрали бостоновскую версию. Мы не изменили место действия — все происходит так же в Америке, в Бостоне, но перенесли время действия. Дело в том, что для того, чтобы рассказать про это "психологическое безумие", мы обратились к визуальной эстетике Хичкока, который был большим мастером по психологической драме. Вот поэтому мы перенесли действие в 50-е годы, когда он творил свое искусство", — сказал накануне пресс-показа Давиде Ливерморе.

Речь, по словам режиссера, идет не о конкретном фильме Хичкока, хотя в спектакле есть отсылка к его "Птицам", а о том, что он просто научил, как рассказать драму, которую переживают герои в душе и в голове.

"Мне больше нравится говорить не о цитатах, а об эстетике, которая становится поэтикой. Все, что вы увидите на сцене, это мои идеи, которые я смог воплотить. Должен сказать, что в Большом театре действительно можно очень многое реализовать. Театр показал свой огромный профессионализм, любовь к музыке, готовность к работе, и я очень горд тем, что мне довелось поработать в этом прекрасном театре", — подчеркнул Ливерморе.

Маэстро Сагрипанти не впервые в Большом театре, в 2015 году он выпустил оперу "Дон Карлос".

"Бал-маскарад" — особенная опера в наследии Верди. Музыка такая легкая и сверкающая, чувствуется, что источником вдохновения композитора стала французская пьеса. В опере много танцевальной музыки, напоминающей о французской традиции… Опера по своему звучанию очень разнообразна, и сложность заключается в том, чтобы оркестр всегда играл органично эту великую музыку", — сказал дирижер в преддверии премьеры, отметив, что он всегда рад сотрудничеству с Большим театром и что он доволен оркестром.