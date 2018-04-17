Умер актер Андрей Невраев

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский актер театра и кино Андрей Невраев скончался в возрасте 68 лет.

Как сообщается в Facebook театра "Международная Чеховская лаборатория", прощание с артистом состоялось 17 апреля в Николо-Архангельском крематории.

Причины смерти актера не разглашаются. По словам руководителя театра Виктора Гульченко, незадолго до кончины он перенес операцию.

Невраев окончил Свердловское театральное училище, после чего работал в Омском театре юного зрителя, Новосибирском ТЮЗе, а также Новосибирском областном драматическом театре. После переезда в Москву стал сотрудничать с Московским театром имени Ермоловой и театром под руководством Армена Джигарханяна.

Актер снимался в кино и на телевидении, наиболее известными стали его роли в таких проектах как "Марш Турецкого", "Каменская-3", "Красная площадь", "Штрафбат", "Гибель империи", "Царь".