Итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль в театре Вахтангова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Известный итальянский режиссер Лука де Фуско поставит спектакль по пьесе комедиографа Эдуардо де Филиппо "Суббота, воскресенье, понедельник" на сцене театра имени Вахтангова в Москве, репетиции начнутся в сентябре, рассказал на пресс-конференции в понедельник директор театра Кирилл Крок.

Торжественная церемония открытия "Русских сезонов" в Италии состоялась в середине января в Риме: гости церемонии посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Около миллиона человек посетили мероприятия фестиваля в первые сто дней с его начала. Крок уточнил, что в рамках фестиваля театр Вахтангова в ноябре покажет в Милане постановку "Евгений Онегин".

"Контакты театра Вахтангова с итальянской культурой не ограничиваются только "Русскими сезонами", они очень крепки и прекрасны… По результату переговоров мы подписали контракт с известным итальянским режиссером Лука де Фуско. Он приезжает в Москву в театр Вахтангова в сентябре и начинает репетировать спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо. Премьера будет в январе будущего года", — сказал Крок.

Он уточнил, что пьеса называется "Суббота, воскресенье, понедельник".