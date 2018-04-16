Боевик "Рэмпейдж" возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Фантастический боевик "Рэмпейдж" с Дуэйном Джонсоном стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав 182 миллиона рублей, сообщает в понедельник kinobusiness.com.
Тогда Окойи вместе с опальным генным инженером решает изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти устрашающее существо, которое когда-то было его другом.
На втором месте оказалась еще одна новинка — триллер Джона Красински "Тихое место", который заработал 122,1 миллиона рублей. На третьем месте находится фантастический фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", который собрал 57,2 миллиона рублей по итогам выходных и 664,9 миллиона рублей за три недели.
Замыкает пятерку лидеров детский фильм "Кролик Питер", который собрал 23,8 миллиона рублей за выходные и 533,5 миллионов рублей за месяц.