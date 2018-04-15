В Москве вручили "Золотую маску" лучшей драматической актрисе

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Алла Демидова получила "Золотую маску" как лучшая драматическая актриса за роль в постановке "Ахматова. Поэма без героя" на сцене "Гоголь-центра", объявили на церемонии вручения премии "Золотая маска" в воскресенье на Новой сцене Большого театра.

"Тут получали молодые. И это очень хорошо. Но вы знаете в возрасте тоже есть какие-то преимущества — я много видела, много помню. Помню, как начинал (советский и российский актер Иннокентий) Смоктуновский и видела все его лучшие роли, я участвовала в рождении Театра на Таганке, я помню, что театр был общественной трибуной, подымал культуру и практически рифмовался с духовностью. Где мы потеряли эту дорогу?", — сказала актриса, получая награду.

Она призвала вернуть былое величие театра и найти ключ "в эту закрытую пока дверь русского искусства".

За женскую роль второго плана "Золотую маску" вручили Анастасии Лебедевой за работу в спектакле "Барабаны в ночи" театра имени Пушкина.