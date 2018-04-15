Директор "Золотой маски" поддержала фигурантов "дела Серебренникова"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина, открывая торжественную церемонию награждения в воскресенье на Новой сцене Большого театра, высказалась в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

"В течение последнего года мы переживаем нелегкие события. Наши товарищи, наши коллеги находятся в исключительно тяжелой ситуации, ситуации, которая не может не затрагивать и не волновать всех нас. Нет сомнений, что все они — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Алексей Малобродский, Юрий Итин — замечательные профессиональные деятели. Мы желаем им обрести возможность вновь свободно работать", — сказала Ревякина.

Театральные деятели и гости церемонии встретили ее слова продолжительными аплодисментами.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.

Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывший генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.