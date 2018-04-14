Роскошная архитектура, грязевые лечебницы, диетические столовые — жизнь здравниц советской эпохи стала предметом интереса и изучения современных фотографов. В рамках фестиваля "Фотобиеннале-2018" московский Мультимедиа Арт Музей представил выставку "Каникулы в советских санаториях". Интернациональная команда объехала 13 стран, запечатлев действующие или максимально сохранившие первозданный облик объекты.
«Я — документальный фотограф, поэтому стараюсь ничего не утрировать, а просто нейтрально передавать увиденное», — рассказывает один из участников проекта, москвич Дмитрий Лукьянов.
Для съемки я выбирал места, которые еще не разрушились, но в то же время не превратились в современные отели. Я стремился максимально близко отобразить уходящую эпоху, которая пока жива.
Как и других, Дмитрия Лукьянова в этот проект пригласила его инициатор, британская журналистка Мариам Омиди. После отдыха в одном из «классических» советских санаториев она решила запечатлеть уходящую натуру. Помимо Дмитрия, в разные экспедиции отправились фотограф Оля Иванова из Москвы, немецкий фотожурналист Рене Фицека, польский специалист по документальной и рекламной фотографии Михала Соларски.
Посетив санатории, участники проекта обнаружили, что этим «динозаврам» из другого мира удалось освоиться в новом времени. Некоторые даже вписались в современную действительность: помимо современных спа-процедур, здесь можно совершить настоящее путешествие во времени — ностальгическое погружение в советскую утопию.
«Для меня в этом проекте был легкий элемент ностальгии, — признается Дмитрий Лукьянов. — Ведь в детстве я не раз посещал подобные места, помню все эти звуки и запахи, какую-нибудь «диету № 9». Сегодня меняются технологии, старые методы лечения не актуальны. Сюда приезжают в основном представители советского поколения, для них это, возможно, какие-то воспоминания. Молодой публики мало, и это проблема для менеджмента».
Для своей экспедиции Дмитрий выбрал российские санатории в Сочи, Кавказских Минеральных Водах, в Ивановской и Московской областях, а также здравницу в Абхазии. Именно там он сделал свой снимок на фоне памятника Ленину.
По его словам, санаторий «Амра Интернэшнл» в Абхазии — настоящий дворец на берегу моря. «Там мало чего сохранилось из медицинских услуг, он превращается в отель. Люди едут сюда отдыхать, а не лечиться», — делится он своими наблюдениями.
«Этот кадр снят в центральном холле санатория. Там висит красная занавеска, и на ее фоне — статуя Ленина в брутальной, динамичной позе. Там постоянно что-то происходит».
В принципе, можно было в любой момент снимать и все равно получилась бы классная фотография.
В советские времена проектирование санаториев и их интерьеров поручали ведущим архитекторам и они могли реализовать свои самые смелые замыслы. Внимание обращали и на качество строительства. Именно поэтому сегодня многие из этих объектов сохранились и продолжают действовать.
«Например, для санатория в Минводах уникальный и сложный декор создавали грузинские художники. По сей день там висит такая огромная люстра, что персонал просто не справляется с ней. Чтобы ее помыть, мобилизуется весь санаторий, все сотрудники», — рассказывает фотограф.
Спустя полвека подобные места стали предметом истории архитектуры и дизайна. Сегодня они открывают возможность увлекательного исследования художественных стилей прошлого.
«В санаториях, которые мы снимали, еще много рудиментов советской эпохи: нет евроремонта, там не закрыли фрески и не убрали мозаики. Все эти объекты сегодня находятся в первозданном виде», — подчеркивает Дмитрий Лукьянов.
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