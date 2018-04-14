Каникулы по-советски
Как старые санатории попали в объективы фотографов
Анна Кочарова

Роскошная архитектура, грязевые лечебницы, диетические столовые — жизнь здравниц советской эпохи стала предметом интереса и изучения современных фотографов. В рамках фестиваля "Фотобиеннале-2018" московский Мультимедиа Арт Музей представил выставку "Каникулы в советских санаториях". Интернациональная команда объехала 13 стран, запечатлев действующие или максимально сохранившие первозданный облик объекты.

«Я — документальный фотограф, поэтому стараюсь ничего не утрировать, а просто нейтрально передавать увиденное», — рассказывает один из участников проекта, москвич Дмитрий Лукьянов.

Для съемки я выбирал места, которые еще не разрушились, но в то же время не превратились в современные отели. Я стремился максимально близко отобразить уходящую эпоху, которая пока жива.

Санаторий «Амра Интернэшнл». Абхазия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
Санаторий «Амра Интернэшнл». Абхазия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий «Альянс». Железноводск, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
Санаторий «Альянс». Железноводск, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий «Альянс». Железноводск, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
Санаторий «Альянс». Железноводск, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий «Джермук». Армения, 2016 год. Автор — Рене Фицек.
Санаторий «Джермук». Армения, 2016 год. Автор — Рене Фицек.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий «Амра Интернешнл». Абхазия, 2016 год. Автор - Дмитрий Лукьянов.
Санаторий «Амра Интернешнл». Абхазия, 2016 год. Автор - Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
1 / 5
Санаторий «Амра Интернэшнл». Абхазия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ

Как и других, Дмитрия Лукьянова в этот проект пригласила его инициатор, британская журналистка Мариам Омиди. После отдыха в одном из «классических» советских санаториев она решила запечатлеть уходящую натуру. Помимо Дмитрия, в разные экспедиции отправились фотограф Оля Иванова из Москвы, немецкий фотожурналист Рене Фицека, польский специалист по документальной и рекламной фотографии Михала Соларски.

Посетив санатории, участники проекта обнаружили, что этим «динозаврам» из другого мира удалось освоиться в новом времени. Некоторые даже вписались в современную действительность: помимо современных спа-процедур, здесь можно совершить настоящее путешествие во времени — ностальгическое погружение в советскую утопию.

«Для меня в этом проекте был легкий элемент ностальгии, — признается Дмитрий Лукьянов. — Ведь в детстве я не раз посещал подобные места, помню все эти звуки и запахи, какую-нибудь «диету № 9». Сегодня меняются технологии, старые методы лечения не актуальны. Сюда приезжают в основном представители советского поколения, для них это, возможно, какие-то воспоминания. Молодой публики мало, и это проблема для менеджмента».

Для своей экспедиции Дмитрий выбрал российские санатории в Сочи, Кавказских Минеральных Водах, в Ивановской и Московской областях, а также здравницу в Абхазии. Именно там он сделал свой снимок на фоне памятника Ленину.

По его словам, санаторий «Амра Интернэшнл» в Абхазии — настоящий дворец на берегу моря. «Там мало чего сохранилось из медицинских услуг, он превращается в отель. Люди едут сюда отдыхать, а не лечиться», — делится он своими наблюдениями.

«Этот кадр снят в центральном холле санатория. Там висит красная занавеска, и на ее фоне — статуя Ленина в брутальной, динамичной позе. Там постоянно что-то происходит».

В принципе, можно было в любой момент снимать и все равно получилась бы классная фотография.

Санаторий "Амра Интернэшнл". Абхазия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ

В советские времена проектирование санаториев и их интерьеров поручали ведущим архитекторам и они могли реализовать свои самые смелые замыслы. Внимание обращали и на качество строительства. Именно поэтому сегодня многие из этих объектов сохранились и продолжают действовать.

«Например, для санатория в Минводах уникальный и сложный декор создавали грузинские художники. По сей день там висит такая огромная люстра, что персонал просто не справляется с ней. Чтобы ее помыть, мобилизуется весь санаторий, все сотрудники», — рассказывает фотограф.

Санаторий Аврора. Киргизия, 2016 год. Автор — Михал Соларски.
Санаторий Аврора. Киргизия, 2016 год. Автор — Михал Соларски.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий Мацеста. Сочи, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
Санаторий Мацеста. Сочи, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий Альянс. Железноводск, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
Санаторий Альянс. Железноводск, Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
Санаторий Родник. Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
Санаторий Родник. Россия, 2016 год. Автор — Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
Душ Шарко. Санаторий Целебный ключ. Ессентуки, 2016 год. Автор - Дмитрий Лукьянов.
Душ Шарко. Санаторий Целебный ключ. Ессентуки, 2016 год. Автор - Дмитрий Лукьянов.
© Фото : предоставлено МАММ
1 / 5
Санаторий Аврора. Киргизия, 2016 год. Автор — Михал Соларски.
© Фото : предоставлено МАММ

Спустя полвека подобные места стали предметом истории архитектуры и дизайна. Сегодня они открывают возможность увлекательного исследования художественных стилей прошлого.

«В санаториях, которые мы снимали, еще много рудиментов советской эпохи: нет евроремонта, там не закрыли фрески и не убрали мозаики. Все эти объекты сегодня находятся в первозданном виде», — подчеркивает Дмитрий Лукьянов.

Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена