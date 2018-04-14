Как и других, Дмитрия Лукьянова в этот проект пригласила его инициатор, британская журналистка Мариам Омиди. После отдыха в одном из «классических» советских санаториев она решила запечатлеть уходящую натуру. Помимо Дмитрия, в разные экспедиции отправились фотограф Оля Иванова из Москвы, немецкий фотожурналист Рене Фицека, польский специалист по документальной и рекламной фотографии Михала Соларски.

Посетив санатории, участники проекта обнаружили, что этим «динозаврам» из другого мира удалось освоиться в новом времени. Некоторые даже вписались в современную действительность: помимо современных спа-процедур, здесь можно совершить настоящее путешествие во времени — ностальгическое погружение в советскую утопию.