Мариинский театр объявил продажу абонементов на новый сезон

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мариинский театр в пятницу представил 45 абонементов на сезон 2018/2019, составленных из спектаклей на исторической сцене, "Мариинском-2" и Концертном зале театра, ряд абонементов Концертного зала и камерных залов Мариинского-2 будет опубликован дополнительно, сообщили в пресс-службе Мариинки.

Среди новых программ, которые Мариинский театр предлагает на новый сезон, — "Мир славянской оперы", "Опера-буффа", "Мистерия". Балетная афиша дополнится циклом "Прима века", включающим хореографические постановки, партии в которых стали "визитной карточкой" наиболее ярких балерин ХХ века — Анны Павловой, Ольги Спесивцевой, Ольги Дудинской, Тамары Карсавиной, Галины Улановой, Майи Плисецкой.

Несколько абонементов будет посвящено 200-летию Мариуса Петипа — новый цикл "От Петипа до наших дней", а также абонементы "Балетная классика", "Балет: классика и современность" и "Петипа".

В новый сезон перейдут зарекомендовавшие себя программы: "Мировые премьеры Мариинского театра", "Французский абонемент", "Времена года", включающие как оперные, так и балетные спектакли. Традиционно широко будут представлены монографические циклы: "Чайковский", "Глинка", "Римский-Корсаков", "Щедрин", "Балеты Прокофьева и Стравинского", "Верди I" и "Верди II", "Вагнер. Штраус".

Спектакли, созданные по литературным произведениям, объединены в абонементы: "Опера VS Балет", "Пушкин", "Шекспир", "По страницам русской классики", "По страницам классики мировой литературы", "Сказки".

Юным зрителям адресованы интерактивные концерты-занятия "Академии юных театралов", и одноактные спектакли проекта "Театр на час". Популярные семейные абонементы представлены в четырех программах "В Мариинский театр всей семьей".

Абонементы "Шедевры Мариинского театра", "Герои и властители", "Сила любви", "Манящий Восток", "Рок судьбы" включают лучшие спектакли оперного и балетного репертуара.

Узнать об истории музыкальных произведений можно будет на лекциях-концертах "Шедевры на все времена" профессора Санкт-Петербургской консерватории, главного специалиста-музыковеда Мариинского театра Леонида Гаккеля.