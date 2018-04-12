Свыше 100 000 человек посетили выставку "Василий Верещагин" в Москве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уже более 100 000 человек посетили выставку "Василий Верещагин", открывшуюся месяц назад в Третьяковской галерее на Крымском валу, сообщила журналистам генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"За месяц со дня открытия выставку "Василий Верещагин" посетили уже более 100 тысяч человек. Мы очень внимательно следим, сколько людей приходит каждый день. В среднем дневная аудитория составляет более трех тысяч человек", — сообщила она.
По ее мнению, выставка картин Верещагина по посещаемости может сравниться с рекордами выставок произведений Айвазовского и Серова.
Трегулова рассказала, что из-за повышенного интереса к экспозиции Третьяковская галерея на Крымском валу будет работать и по воскресеньям до 21:00.
"Нам очень важно, чтобы то пацифистские послание, которое заложено в работах Верещагина, дошло до зрителя", — отметила Трегулова.
Выставка, организованная при поддержке банка ВТБ, продлится до 15 июля. В ретроспективе представлены более пятисот произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы из 24 музеев и частных коллекций.