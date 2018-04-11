Израильский депутат высоко оценил российский фильм "Собибор"

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — РИА Новости. Российский фильм о восстании заключенных в нацистском лагере смерти "Собибор" поможет сохранению памяти о событиях Второй мировой войны и героизме борцов с нацистами, заявил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.

Картину о подвиге организатора и предводителя восстания, советского офицера, еврея по национальности Александра Печерского показали в среду одновременно в зданиях Кнессета в Иерусалиме и Совета Федерации РФ в Москве.

"Впечатление тяжелое, создатели этого фильма не очень пощадили нас, зрителей, но это вещи, которые должны быть тяжелыми, которые нельзя забывать", — сказал Эдельштейн после просмотра.

"Стоит помнить о том, что каждый из нас может внести свою лепту в то, чтобы память сохранялась, чтобы героизм не забывался, чтобы герои всегда были в наших сердцах. После этого фильма нам легче будет донести это наше желание до массового зрителя, до большого количества людей. Чуть легче становится наша задача по сохранению памяти после того, как мы посмотрели этот фильм", — добавил он.

Картина Константина Хабенского, который сыграл в ней главную роль, выйдет в российский прокат 3 мая, а ее мировая премьера запланирована на 23 апреля. Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны.

"Восстание в Собиборе – оно уникально. То, что совершил Александр Печерский и его товарищи, я не думаю, что есть аналог этому в истории восстаний во время Второй мировой войны. Но восстания были во многих местах, и в лагерях смерти, и в Варшаве, и в Белостоке, и в Вильнюсе. Люди сопротивлялись всеми доступными им средствами, используя все свои возможности", — сказал Эдельштейн.

Показ состоялся за несколько часов до наступления отмечаемого в Израиле Дня памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства, когда страна, созданная выжившими, отдает траурную дань шести миллионам тех, кто не дожил, погибнув от рук нацистов и их пособников.

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