Кинопремьеры недели: "Тихое место" Красински и "Турецкое седло" Разыкова

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фильм ужасов Джона Красински "Тихое место", фильм-катастрофа "Рэмпейдж" с Дуэйном Джонсоном в главной роли и российская меланхоличная драма "Турецкое седло" Юсупа Разыкова выходят на российские экраны на этой неделе.
Тихое место
Актер Джон Красински, ставший известным благодаря сериалу "Офис", снял фильм ужасов про семью, которая вынуждена жить в своем доме в полной тишине, так как при малейшем звуке таинственные существа начинают на них охоту. В главный ролях снялись сам Красински и его жена и актриса Эмили Блант.
Картина оставила в восторге большинство зарубежных критиков — на сайте Rotten tomatoes ей поставили 8,2 балла из 10. "Тихое место" умело играет на наших самых примитивных страхах с помощью безжалостно умного существа, которое не только страшное, но и незаурядное. Фильм также утверждает Красински в качестве нового таланта Голливуда", — отмечается на сайте.
Рэмпейдж
Тогда Окойи вместе с опальным генным инженером решает изобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и спасти устрашающее существо, которое когда-то было его другом.
Также в картине снялись Наоми Харрис, Малин Акерман, Джейк Лэйси, Джо Манганьелло и Джеффри Дин Морган.
Турецкое седло
"Хотя фильм снят в типичной артхаусной манере – медлительно, с массой деталей и реализма – смотреть его совершенно не скучно. Драма перекликается с триллером, вызывая серьезное ощущение, что все мы находимся под наблюдением", — отмечает критик Павел Соломатин.