Медведев рассказал о росте числа посетителей музеев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Количество посетителей музеев с 2012 года увеличилось более, чем на треть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Речь идет о периоде с 2012 по 2016 годы.

Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства, отметил, что власти РФ помогают крупным культурным проектам и фестивалям. К примеру, это фестиваль "Золотая маска", Чеховский, Пасхальный фестивали. Развиваются также гастрольные программы. "Количество выставочных проектов с 2012 года увеличилось почти на половину, посетителей музеев — практически больше, чем на треть", — сказал Медведев.

Он отметил работающие дома культуры, муниципальные театры, открывающиеся кинозалы в селах и малых городах. По его словам, власти РФ начали возрождать детские театры, которые долгое время фактически были забыты.

"В прокат выходят новые российские фильмы. Прошлогодние кассовые сборы от них впервые за долгое время превысили 13 миллиардов рублей. Это почти четверть кассовых сборов со всех фильмов", — отметил премьер.

"Для тех, кто лучше хочет узнать нашу страну, мы строим туристическую инфраструктуру. В рамках ФЦП запустили инвестиционные проекты более чем на 100 миллиардов рублей", — также подчеркнул председатель правительства.

В результате, по его словам, в 35 регионах России формируется 45 туристических кластеров. "Сейчас, кстати, один рубль, который мы вкладываем в туризм, дает нам пять рублей прибыли. Турпоток в 2017 году, по предварительным данным, превысил 56,5 миллиона поездок. Внутренние авиаперевозки — это, естественно, эффект развития туризма в том числе, — в 2017 году оказались почти в два раза выше уровня 2011 года ", — сказал Медведев.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>