Госдума отклонила в первом чтении проект закона "О культуре"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании нижней палаты парламента в первом чтении отклонила законопроект "О культуре в Российской Федерации".
"В целом требуется существенная доработка используемой в тексте законопроекта терминологии и соотнесение положений законопроекта с нормами ряда действующих федеральных законов", — говорится в документе.
Законопроект направлен на реализацию конституционных прав граждан в сфере культуры, реализацию государственной культурной политики, обеспечение государственных гарантий прав и свобод в сфере культуры. Проектом предлагается признать в РФ равное достоинство культур, равные права и свободы в области культуры всех проживающих в России народов и иных этнических общностей, а государством гарантируется свобода творчества.
Законопроектом также определяется порядок функционирования организаций культуры, правовой статус творческих работников, а также общие правила осуществления ГЧП в сфере культуры и определяется порядок международного сотрудничества в сфере культуры.
Помимо этого, законопроектом закрепляется, что все программы в области экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований принимаются с учетом положений программ в сфере культуры.
В феврале президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре" до 15 марта.