На фестивале "Птица Баренц" в Мурманске пройдут около 50 мероприятий

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Выставки, концерты, спектакли, лекции и мастер-классы, встречи с деятелями искусства из России, Норвегии, Швеции и Финляндии, всего около 50 мероприятий, пройдут в рамках международного фестиваля культуры "Птица Баренц", который откроется в Мурманске 22 апреля, сообщили организаторы.

"Фестиваль "Птица Баренц" проводится уже четвертый год и постепенно набирает обороты. За предстоящую неделю мы планируем провести около 50 мероприятий", — сказала на пресс-конференции директор фестиваля Ирина Иванова.

Ожидается участие в программе фестиваля 170 актеров, музыкантов, художников, танцоров, писателей и представителей других творческих профессий.

"Фестиваль — это одно из крупнейших культурных международных событий региона. Это хороший пример работы международной команды организаторов. Это молодые творческие предприниматели, которые представляют креативные индустрии", — сказал председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

По словам Ивановой, одним из ключевых событий фестиваля станет перфоманс "Сила разнообразия" на площади у Морского вокзала: на сцене выступят более 40 танцоров из Германии, Великобритании, Голландии, Норвегии, Польши, Словакии.

Зрители увидят черно-белую картину "Убитая жизнью" (1926) под живое сопровождение музыкантов из Норвегии и России. Кроме того, в честь столетия Ингмара Бергмана будет открыта экспозиция и пройдет показ короткометражек известного шведского режиссера.

Любителей хорошей литературы ждет встреча с норвежской писательницей Ханне Эрставик и российской переводчицей Ольгой Дробот. Фотохудожник из Норвегии Анита Хамремуэн представит свою выставку "Поэтика. Послание Тарковскому", состоится множество кинопоказов для взрослых и детей.

Генконсульство Финляндии, помимо выставок и прочих мероприятий, организует еще и чемпионат по метанию телефонов "Nokia". Как пояснила генконсул Сари Кантола, необходимости приносить свои аппараты у желающих участвовать в соревнованиях нет – организаторы обещают выдать телефоны на месте.

Другие новости региона читайте здесь >>