Молодые дизайнеры представят мультимедийный проект "Дизайн Next" в ЦДХ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пять молодых дизайнеров представят в Центральном доме художника мультимедийный проект "Дизайн Next. Дизайн от идей до прототипов", сообщает пресс-служба национальной палаты моды.

"С 10 по 22 апреля 2018 года на площадке Центрального дома художника Национальная палата моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia представят мультимедийный проект в рамках выставки "Дизайн Next. Дизайн от идей до прототипов" — проект Центрального дома художника (ЦДХ), продолжение Первой Московской биеннале дизайна, прошедшей в апреле 2017 года", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что проект представит новое поколение модельеров, которое формируется в рамках московской инициативы Futurum Moscow. Это работы пяти молодых дизайнеров из Москвы и Краснодара: Александр Горбинский — бренд MAGNETIC WEAR, Николай Прокофьев — бренд "21dot12", Арут Арустамян — бренд "ARUT MSCW", Роман Уваров — бренд "RomaUvarovDesign", Снежана Падерина — бренд SNEZHANA.NYC. Идея инсталляций — рассказать историю создания и развития каждого дизайнерского бренда с обязательной демонстрацией будущего.

© Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Работы дизайнера Аксеновой Юлии для мультимедийного проекта "Дизайн Next" в ЦДХ © Фото : пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia Работы дизайнера Аксеновой Юлии для мультимедийного проекта "Дизайн Next" в ЦДХ

Проект продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека. В программе выставки пройдет множество образовательных мероприятий: панельные дискуссии, лекции, мастер-классы, круглые столы, презентации с участием ведущих российских и зарубежных дизайнеров, представителей промышленности, учебных заведений, являющихся экспертами в сфере дизайна, подчеркивают в пресс-службе.

"В современном обществе одежда почти потеряла утилитарную функцию — защитить и согреть. Одежда рассматривается только через призму моды. Сегодня — это демонстрация принадлежности к той или иной культуре, сообществу, и это самый простой способ самовыражения. Любой дизайнер задает тренды — даже на микроуровне для своих друзей, а, значит, он формирует среду, мнения и вкусы", — заявил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, чьи слова приводятся в сообщении.