В ЛДПР предложили отслеживать содержание сериалов по аналогии с соцсетями

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фракция ЛДПР направила во вторник письмо в Роскомнадзор с просьбой создать инициативную группу, которая будет отслеживать содержание телесериалов и передач на предмет пропаганды насилия и разжигания розни по аналогии с социальными сетями, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов на пленарном заседании Госдумы.

"Мы сегодня отправили письмо в Роскомнадзор, чтобы была создана инициативная группа, которая так же, как потом будут просматриваться соцсети, будет осваивать телесериалы, телепередачи, в которых встречаются вещи, которые пропагандируют насилие", — сказал Власов.

Он пояснил, что сегодня режиссер может аргументировать представленные ему образы как художественный вымысел. Однако, как заявил Власов, в таких примерах, как телесериал "Глухарь", создается негативный образ полиции. "Мне кажется, это неправильно", — заключил депутат.

Он также выразил надежду, что эта инициатива будет в дальнейшем поддержана. "Очень много сейчас обсуждается интернет, однако о телевидении мы пока забываем", — сказал он.