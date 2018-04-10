Кустурица выступит на Большом Пасхальном фестивале в Архангельске

МУРМАНСК, 10 апр — РИА Новости. Легендарный сербский кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица выступит с концертом в рамках Большого Пасхального фестиваля, который открывается в Архангельске во вторник, сообщается на сайте Поморской филармонии.

В рамках фестиваля на сценах города выступят представители четырех славянских стран — музыканты из России, Сербии, Украины и Белоруссии. "Язык музыки понятен всем, она стирает границы и завязывает крепкие дружбы. Объединяться и постигать культурные сокровища друг друга — главная задача Пасхального фестиваля", — говорится в сообщении.

Центральным событием фестиваля станет выступление Кустурицы и "лучшего оркестра Белграда" The No Smoking Orchestra с программой из лучших хитов. "Аккордеон, труба, саксофон, клавиши, гитары, ударные — вместе это безграничная радость, музыка торжествующей жизни и весны", — отметили в филармонии.

Кроме того, в программе фестиваля – выступление заслуженного коллектива Белоруссии, вокальной группы Camerata, в составе которой солисты Хора минского Свято-Елисаветинского монастыря. Музыканты дадут в России всего один концерт.

Зрители также приглашены на вечер украинской народной и авторской музыки "Ой, зійшла зоря", на котором выступит звезда украинского фольклора Василь Жданкин и его дочь Анастасия.

Фестиваль закроется 22 апреля в Камерном зале — солисты праздничного хора Свято-Данилова монастыря выступят вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром под руководством Владимира Онуфриева.