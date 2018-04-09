Кинокритик назвал вкусовщиной рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Любые рейтинги, списки худших и лучших фильмов — это вкусовщина, среднестатистическая оценка критиками и зрителями ничего о качестве фильмов не говорит, считает кинокритик Александр Голубчиков.

Ранее портал Business Insider (BI) на основе оценок сайта Rotten Tomatoes составил рейтинг фильмов, которые были сняты успешными режиссерами, с самыми низкими оценками критиков и зрителей (до 70%).Самым плохим фильмом пользователи и критики Rotten Tomatoes посчитали картину Джона Синглтона "Погоня", на втором месте — "Сверхновая" Френсиса Форда Копполлы, замыкает пятерку "Четыре комнаты" Квентина Тарантино. Также в рейтинг попали "Хороший год" Ридли Скотта, "Дюна" Дэвида Линча и "Капитан Крюк" Стивена Спилберга. На последнем месте оказался фильмом "Бьютифул" Алехандро Гонсалеса Иньяритту.

"Любые списки худших и лучших фильмов — это вкусовщина — одного человека или группы людей, которые, подвергаясь сиюминутному порыву или коллективному бессознательному, могут носить на руках посредственность или втоптать в грязь фильм или режиссера, который не соответствует их представлениям о правильном и прекрасном", — прокомментировал РИА Новости Голубчиков.

Критик отметил, что создатели Rotten Tomatoes "сами отдают себе отчет в том, что оценка фильмов как средняя температура по больнице, ничего о качестве фильмов не говорит".

"Фильм "Четыре комнаты", несмотря на низкую оценку, стал культовым сразу после выхода на экраны, "Дюна" опередила свое время — фанаты книги могут быть сколь угодно недовольны, но таково видение Линча истории Фрэнка Герберта. Ридли Скотт снял личную историю — в его возрасте ему позволено все, в том числе и снимать "нешедевры". Что же до "Погони", то оценку фильму ставили хейтеры Тейлора Лотнера, который многих раздражал еще в "Сумерках", а тут "ценители" кино отыгрались, закидав фильм гнилыми помидорами, фактически похоронив карьеру актера", — отметил собеседник агентства.

По мнению кинокритика, на рейтинг Rotten tomatoes стоит ориентироваться только "как на еще один индикатор, но не принимать как истину в последней инстанции".