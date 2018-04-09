Кинокритик назвал вкусовщиной рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Любые рейтинги, списки худших и лучших фильмов — это вкусовщина, среднестатистическая оценка критиками и зрителями ничего о качестве фильмов не говорит, считает кинокритик Александр Голубчиков.
"Любые списки худших и лучших фильмов — это вкусовщина — одного человека или группы людей, которые, подвергаясь сиюминутному порыву или коллективному бессознательному, могут носить на руках посредственность или втоптать в грязь фильм или режиссера, который не соответствует их представлениям о правильном и прекрасном", — прокомментировал РИА Новости Голубчиков.
"Фильм "Четыре комнаты", несмотря на низкую оценку, стал культовым сразу после выхода на экраны, "Дюна" опередила свое время — фанаты книги могут быть сколь угодно недовольны, но таково видение Линча истории Фрэнка Герберта. Ридли Скотт снял личную историю — в его возрасте ему позволено все, в том числе и снимать "нешедевры". Что же до "Погони", то оценку фильму ставили хейтеры Тейлора Лотнера, который многих раздражал еще в "Сумерках", а тут "ценители" кино отыгрались, закидав фильм гнилыми помидорами, фактически похоронив карьеру актера", — отметил собеседник агентства.
По мнению кинокритика, на рейтинг Rotten tomatoes стоит ориентироваться только "как на еще один индикатор, но не принимать как истину в последней инстанции".