Соавтор песни I Won't Break хотел бы продолжить работу с Самойловой

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Композитор Леонид Гуткин, который выступил одним из соавторов песни Юлии Самойловой I Won't Break, хотел бы продолжить с ней сотрудничество.

В субботу на сцене Vegas Кунцево состоялась официальная pre-party "Евровидения". Вечеринка пришлась на день рождения Самойловой, которая представит Россию на конкурсе с композицией I Won't Break. Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в 2017 году.

"Я буду рад, если наша творческая дружба с Юлей продолжится", — сказал Гуткин журналистам.

По его словам, на создание I Won't Break команду авторов отчасти вдохновила история Моники Кушинской — популярной польской певицы, которая выступала на "Евровидении 2015". но после аварии оказалась прикована к инвалидной коляске.

"Когда мы начинали работу, у нас был брейнсторминг на тему, какой может быть эта песня. Мы по принципу Микеланджело отсекали все ненужное… Мне попалось ее (Кушинской) интервью в котором она рассказывала, что самым сложным было не сломаться. Это "не сломаться" меня зацепило. Я рассказал Юле. Мы общались по телефону, но я чувствовал, что она загорелась", — пояснил Гуткин.

Он добавил, что доволен результатом, поскольку Самойлова проживает песню, пропускает ее через себя.