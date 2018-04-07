Самойлова представила песню, с которой выступит на "Евровидении"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Гости pre-party Евровидения-2018 встретили песню I Won't Break Юлии Самойловой, которая в субботу отмечает 29-й день рождения, продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
После триумфального выступления ведущие вечера поздравили Самойлову с днем рождения, попросив присутствующих их поддержать. Толпа оглушительно проскандировала фразу "С днем рождения!" на русском и английском языках.
В этом году Самойлова представит Россию на Евровидении в Лиссабоне. Она выступит во втором полуфинале под шестым номером. Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в 2017 году.