Самойлова представила песню, с которой выступит на "Евровидении"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Гости pre-party Евровидения-2018 встретили песню I Won't Break Юлии Самойловой, которая в субботу отмечает 29-й день рождения, продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу на сцене Vegas Кунцево проходит официальная вечеринка Евровидения, в рамках которой Самойлова представила композицию I Won't Break. На вечернем концерте собралось не менее тысячи слушателей. Они приветствовали выступление артистки продолжительными аплодисментами и хором подпевали главные строчки песни.

После триумфального выступления ведущие вечера поздравили Самойлову с днем рождения, попросив присутствующих их поддержать. Толпа оглушительно проскандировала фразу "С днем рождения!" на русском и английском языках.

В этом году Самойлова представит Россию на Евровидении в Лиссабоне. Она выступит во втором полуфинале под шестым номером. Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в 2017 году.