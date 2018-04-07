В Общественной палате призвали Козловского следить за словами

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Творческие люди должен быть осторожнее в высказываниях, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, глава правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

Так он прокомментировал интервью, которое актер Данила Козловский дал порталу Sports.ru . В нем Козловский очень резко отозвался о тех, кто критикует трейлер фильма "Тренер", — по его словам, в России "пишут столько гадостей, что порой теряешься". Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.

"Я считаю, что каждый публичный человек должен быть очень осторожен в своих суждениях и комментариях, потому что можно в одну секунду превратиться в изгоя. Невозможно понять, что там было у человека в душе <…>. Творческие люди, когда их начинают критиковать — это болезненный момент для них на самом деле, но надо все-таки стоически воспринимать. Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика. Но публичный человек всегда должен следить за своими словами", — сказал Кирис РИА Новости.

"Лучше всего промолчать в этой ситуации, я так считаю", — добавил общественник.

Козловский выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма "Тренер", а также сыграл в нем главную роль. По сюжету его персонаж Козловского завершения карьеры профессионального футболиста работает тренером в провинциальной команде. Картина выйдет в прокат 19 апреля.

На интервью Козловского и негативную реакцию на него в Сети уже обратили внимание другие деятели российского кинематографа. За актера заступился Михаил Пореченков, который назвал тех, кто пишет негативным отзывы, "мусорными троллями". Он добавил, что поддержит Козловского, а о качестве кино, по его мнению, должны судить профессионалы.

Режиссер Юрий Грымов связал негативные высказывания о трейлере "Тренера" с с элементарной завистью к актеру, а также с тем, что "на страну обрушилось гигантское количество спортивных драм". При этом он отметил, что к негативным комментариям в сети нужно относиться спокойно.