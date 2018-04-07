МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил театр имени Моссовета с 95-летием в своем аккаунте в Twitter.

"Поздравляю коллектив с юбилеем! Новых творческих побед и новых ярких спектаклей!", — написал Мединский.

Мединский также перечислил ряд актеров, которые как ранее служили в театре, так и продолжают его традиции сегодня.