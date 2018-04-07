МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В год 90-летия выдающегося российского дирижера Евгения Светланова в Москве пройдет фестиваль "Вселенная — Светланов!", 10 и 11 ноября будет дано 13 концертов и шесть мастер-классов, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль "Вселенная — Светланов!" будет проходить во всех четырех концертных залах Московской консерватории и даже в фойе, где пройдут открытые репетиции, выставки, видео-просмотры, встречи.

Организаторы ставят перед собой задачу создать невероятную творческую атмосферу и наполнить ею не только Москву, но и весь мир благодаря партнерству с ведущим веб-каналом классической музыки medici.tv, который будет транслировать фестиваль в прямом эфире.

В программе юбилейного фестиваля — любимые сочинения Евгения Федоровича Светланова, произведения, посвященные маэстро и его собственные творения.

В фестивале примут участие Государственный симфонический оркестр им. Светланова и оркестры Московской консерватории (камерный и симфонический). В числе исполнителей — лучшие музыканты современности: Борис Березовский (фортепиано), Александр Князев (виолончель), Вадим Репин (скрипка), Ярон Эрман (фортепиано, джаз), Андрей Коробейников (фортепиано), Эллина Пак (альт), Дмитрий Махтин (скрипка), Джулия Чичильяно (фортепиано), Квартет им. Бородина, Андреа Фаллико (кларнет), Государственная хоровая капелла России им. Юрлова.

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров им. Светланова — Лио Куокман, Роберто Форес Весес, Кале Куусава, Роберт Тревиньо.

Организатором фестиваля выступил Международный конкурс дирижеров им. Евгения Светланова.

Евгений Светланов (1928-2002) — дирижер, композитор, пианист. С 1955 года он был главным дирижером ГАБТа, где поставил десятки опер Чайковского, Глинки, Бородина, Римского-Корсакова. С 1965 по 2000 годы был худруком и главным дирижером Государственного симфонического оркестра России. Последние два года жизни работал в Большом театре.

Творческое наследие Светланова огромно — тысячи записей концертов, театральных постановок. Светланов — первый дирижер, реализовавший идею создания "Антологии русской симфонической музыки".