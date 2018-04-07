Раймонд Паулс рассказал, чем уход "Новой волны" в Сочи обернулся для Латвии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Конкурс "Новая волна" приносил Латвии прибыль и рождал новых звезд, но теперь страна лишилась и внимания, и денег, заявил композитор Раймонд Паулс в интервью TVNet.

По словам композитора, в Москве за хиты платят огромные деньги, а в Латвии не с кого взять денег.

На вопрос, нужны ли стране все музыкальные фестивали, проходящие в ней, Паулс ответил, что необходимо, чтобы происходило движение, а фестивали были разной музыки, тогда Латвия "сможет привлечь к себе интерес".

"Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс "Новая волна", шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег", — посетовал композитор.

Также Паулс заявил, что фестиваль Лаймы Вайкуле никогда не сможет заменить "Новую волну".

Кроме того, композитор выразил сожаление, что Россия "криво смотрит на Латвию", из-за того что Рига "ищет везде шпионов" и запрещает въезд российским звездам. В связи с этим, по мнению Паулса, страна теряет российский рынок.

Международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна" проводился в Юрмале с 2002 по 2014 год. В 2015 году конкурс переехал в Сочи после внесения Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, выступивших за воссоединение Крыма с Россией, в список нежелательных для въезда в Латвию лиц.