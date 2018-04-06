Мединский поздравил Любшина с юбилеем

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летним юбилеем, отметив верность артиста лучшим традициям отечественной драматической школы и яркие образы, созданные им.

"Вы прошли долгий, насыщенный путь в искусстве, состоялись как замечательный театральный и киноактер. Незаурядное трудолюбие, верность призванию и лучшим традициям отечественной драматической школы позволили Вам создать немало ярких и выразительных образов, заслужить высокий профессиональный авторитет", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что творчеству актера непременно сопутствует успех, оно хорошо известно и востребовано в нашей стране.

"И лучшее тому подтверждение — любовь многочисленных поклонников, стремящихся увидеть вас на сцене МХТ и с нетерпением ожидающих ваших новых работ в кино", — подчеркнул Мединский.

Любшин снялся в более чем 100 фильмах, в числе которых "Пять вечеров" Никиты Михалкова, "Щит и меч", "Кин-дза-дза!" Георгия Данелии, "Застава Ильича" Марлена Хуциева и многие другие. Любшин награжден орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.