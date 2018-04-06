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Культура

Выходные в Москве: выставка Левинстайна и концерт Ричи Блэкмора

14:0806.04.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКонцерт Blackmore’s Night в Москве. Архивное фотоКонцерт Blackmore’s Night в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Выставки фоторабот Леона Левинстайна и инсталляции Андро Векуа, концерты лидера Rainbows Ричи Блэкмора, а также Егора Крида и Лолиты, спектакли "Маскарад" и "Загадочное ночное убийство собаки", показы фильмов "Гоголь. Вий" и "Бэлль и Себастиан" пройдут на этих выходных в Москве.

Гараж в Парке Горького. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выставки

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка фотографий Леона Левинстайна, который на протяжении более чем 40 лет снимал на улицах Нью-Йорка. Его излюбленные районы – Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд, Кони-Айленд, Пятая Авеню и Гарлем – те, "где происходит жизнь". Эти места нашли отражение в архитектуре и дизайне выставки – попадая в выставочное пространство, гости оказываются на шумной улице Нью-Йорка. Леон Левинстайн, так же, как и его современники Диана Арбус, Роберт Франк и Хелен Левитт, фиксировал мимолетность и глубину момента, искал пути выражения своих личных переживаний и взглядов.

В Музее современного искусства "Гараж" проходит первая персональная выставка грузинского художника Андро Векуа. В музее поясняют, что Векуа работает с различными формами — скульптурой, живописью, фотографией, видео, тиражной графикой и книгой художника, объединяя их в инсталляции, где элементы состоят друг с другом в сложных и неочевидных отношениях.

Здание Государственной Третьяковской галереи в Москве. Архив
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Третьяковская галерея сделает бесплатным вход на две выставки по выходным
"Промежуточность, сюжетные провалы, дыры — вот что формирует ландшафт инсталляций Андро Векуа. Художник погружает нас в лимбообразное межпространство, где сталкивается множество воспоминаний, впечатлений, эмоций, которые максимально удалены от своих первоисточников, выключены из временнόго потока, но при этом способны к новой, самостоятельной форме жизни", — отмечают в "Гараже".

Концерты

В субботу в ВТБ "Ледовый дворец" пройдет большой концерт Егора Крида, а в "Крокус Сити Холле" исполнит хиты и новые песни Лолита.

Ричи Блэкмор. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ричи Блэкмор хочет встретиться с Медведевым
В воскресенье в Московской консерватории пройдет торжественное открытие Пасхального фестиваля, который традиционно откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также в этот день один из основателей группы Deep Purple и лидер группы Rainbow Ричи Блэкмор даст концерт в СК "Олимпийский". На концерте исполнят не только лучшие песни всех периодов Rainbow, но и главные хиты Deep Purple. Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом.

Театры

В Театре имени Вахтангова покажут спектакль "Маскарад" по одноименному произведению Михаила Лермонтова в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса.

Театр. Архив
© Depositphotos / photosoupy
Театральные премьеры апреля: "Бал-маскарад" и "Фальстаф и принц Уэльский"
"Тем, кому посчастливилось увидеть несколько лет тому назад "Маскарад" Туминаса в вильнюсском Малом театре, не стоит проводить сравнения с вахтанговским спектаклем. Пустое это дело, ибо он не копия, а авторское повторение. Замысел режиссера преломился в актерских индивидуальностях вахтанговцев, а они потому индивидуальности, что у каждого свой голос. "Маскарад" Туминаса — шоу клоунов, трагифарс, печальная комедия Дель Арте, опрокинутая в наши дни, закружившаяся под звуки вальса Хачатуряна, через десятилетия возвратившегося на вахтанговскую сцену, для которой был написан", — рассказывают в театре.

На сцене "Современника" можно будет увидеть не просто спектакль, но детектив, психологический триллер и антропологическое исследование "Загадочное ночное убийство собаки". Главный герой этой истории – подросток-аутист. Собственно, история и написана от лица этого мальчика.

"Что такое для аутиста дойти до вокзала, купить билет, сесть в поезд и доехать до Лондона, а потом в гигантском городе отыскать свою мать, – да это то же самое, что для нас слетать в космос… То, что для нас является частью ежедневного ритуала, – ложь, гнев, предательство, – для него не подлежит оправданию. Хотя он и не судья, а всего лишь слабый организм, пытающийся выжить среди нас", — сообщили в театре.

Кино

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Deklofenak
Кинопремьеры недели: "Гоголь. Вий" и "Мария Магдалина" с Руни Мара
На этой неделе на большие экраны вышла вторая часть мистического триллера по мотивам произведений писателя Николая Гоголя. На этот раз молодому писарю и начинающему поэту Гоголю после смерти следователя Якова Гуро придется взять в свои руки расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька. В этом ему помогают его новые помощники — полицейский Бинх (Евгений Стычкин), кузнец Вакула (Сергей Бадюк), доктор Бомгарт (Ян Цапник), молодая утопленница Оксана, к которым присоединится новый персонаж — охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков).

Также в кино можно посмотреть фильм француза Николя Ванье "Белль и Себастиан", который основан на одноименной детской книжке Сесиль Обри. В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь перестала быть размеренной. Мало того что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так еще и страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на чудовище, как они называют зверя. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль, и они становятся неразлучными друзьями.

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