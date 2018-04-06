Выходные в Москве: выставка Левинстайна и концерт Ричи Блэкмора

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Выставки фоторабот Леона Левинстайна и инсталляции Андро Векуа, концерты лидера Rainbows Ричи Блэкмора, а также Егора Крида и Лолиты, спектакли "Маскарад" и "Загадочное ночное убийство собаки", показы фильмов "Гоголь. Вий" и "Бэлль и Себастиан" пройдут на этих выходных в Москве.
Выставки
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка фотографий Леона Левинстайна, который на протяжении более чем 40 лет снимал на улицах Нью-Йорка. Его излюбленные районы – Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд, Кони-Айленд, Пятая Авеню и Гарлем – те, "где происходит жизнь". Эти места нашли отражение в архитектуре и дизайне выставки – попадая в выставочное пространство, гости оказываются на шумной улице Нью-Йорка. Леон Левинстайн, так же, как и его современники Диана Арбус, Роберт Франк и Хелен Левитт, фиксировал мимолетность и глубину момента, искал пути выражения своих личных переживаний и взглядов.
В Музее современного искусства "Гараж" проходит первая персональная выставка грузинского художника Андро Векуа. В музее поясняют, что Векуа работает с различными формами — скульптурой, живописью, фотографией, видео, тиражной графикой и книгой художника, объединяя их в инсталляции, где элементы состоят друг с другом в сложных и неочевидных отношениях.
Концерты
В субботу в ВТБ "Ледовый дворец" пройдет большой концерт Егора Крида, а в "Крокус Сити Холле" исполнит хиты и новые песни Лолита.
Театры
В Театре имени Вахтангова покажут спектакль "Маскарад" по одноименному произведению Михаила Лермонтова в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса.
На сцене "Современника" можно будет увидеть не просто спектакль, но детектив, психологический триллер и антропологическое исследование "Загадочное ночное убийство собаки". Главный герой этой истории – подросток-аутист. Собственно, история и написана от лица этого мальчика.
"Что такое для аутиста дойти до вокзала, купить билет, сесть в поезд и доехать до Лондона, а потом в гигантском городе отыскать свою мать, – да это то же самое, что для нас слетать в космос… То, что для нас является частью ежедневного ритуала, – ложь, гнев, предательство, – для него не подлежит оправданию. Хотя он и не судья, а всего лишь слабый организм, пытающийся выжить среди нас", — сообщили в театре.
Кино
Также в кино можно посмотреть фильм француза Николя Ванье "Белль и Себастиан", который основан на одноименной детской книжке Сесиль Обри. В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь перестала быть размеренной. Мало того что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так еще и страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на чудовище, как они называют зверя. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль, и они становятся неразлучными друзьями.