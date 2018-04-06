Умерла известная детская писательница и переводчица Ирина Токмакова

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Детская писательница и переводчик Ирина Токмакова ушла из жизни в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Роспечати.

"Ирина Петровна Токмакова умерла", — сказали в Роспечати.

Советская и российская писательница Ирина Токмакова известна как автор небольших детских рассказов в стихотворной форме, а также переводов зарубежных произведений для детей. Наиболее известны ее книги "Заколдованное копытце", "Аля, Кляксич и буква А", "Чародейка" и многие другие. Кроме того, на русский язык она перевела "Алису в волшебной стране" Льюиса Кэрролла, "Винни-Пух и его друзья", "Мио, мой Мио".