Самойлову не пустили в Музей мадам Тюссо в Амстердаме

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, объяснила изначальный отказ пропустить ее в Музей мадам Тюссо в Амстердаме человеческим фактором.

Ранее в блоге Юлии Самойловой, которая с детства передвигается на инвалидной коляске, на сайте YouTube появился видеоролик, один из фрагментов которого был посвящен походу в Музей мадам Тюссо в Амстердаме. Работники учреждения изначально отказались пустить ее на экспозицию, обосновали свое решение тем, что в случае пожара не смогут помочь ей эвакуироваться. Позднее певицу и ее супруга все же пустили в музей.

"Это произошло давно — аж в октябре-ноябре 2017 года… Всякое бывает, мне кажется, это чисто человеческий фактор. Да, не хотели пускать, приглашающей стороне было неудобно за этот поступок, они полчаса что-то объясняли пропускающим в музей. В итоге они добились того, что мы прошли. Мне очень понравилось в музее, но, честно сказать, я ожидала большего", — сказала Самойлова РИА Новости.

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 3 Апр 2018 в 9:01 PDT



В этом году Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Португалии. В начале марта Первый канал презентовал композицию I Won't Break, с которой выступит артистка. Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

Конкурс песни в 2018 году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором примет участие Самойлова — 10 мая, а финал — 12 мая.