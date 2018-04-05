Третьяковская галерея сделает бесплатным вход на две выставки по выходным

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вход на две выставки Третьяковской галереи "Сказание о граде Свияжске" и "Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи" будет бесплатным по выходным, сообщила в четверг пресс-служба музея.

"Мы объявляем "открытые выходные" в Инженерном корпусе. Свободный вход на выставки "Сказание о граде Свияжске" и "Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи" по субботам и воскресеньям действует до 20 мая", — говорится в сообщении.

На выставке "Сказание о граде Свияжске" представлены рукописи и иконы XVI века, рассказывающие о Казанском походе 1552 года, основании Свияжска, украшении его монастырей и храмов и о первых прославившихся в этой земле святых. При этом впервые в Москве можно увидеть иконы двух уникальных по полноте и составу древних иконостасов Свияжска: из деревянной Троицкой церкви и каменного Успенского собора.

"Впервые посетители выставки смогут увидеть редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Одно из них — пелена с изображением Богоматери Казанской — самое древнее дошедшее до нашего времени изображение знаменитого чудотворного образа, явленного в 1579 году в еще недавно языческой Казани. На выставке представлено 87 произведений из музеев и библиотек России", — говорится в сообщении.