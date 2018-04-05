В Барселоне в память о Хворостовском поставят оперу "Демон"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Художественный руководитель московского театра "Геликон-опера", известный оперный режиссер Дмитрий Бертман приступил к постановке оперы Антона Рубинштейна "Демон" в театре "Лисео" в Барселоне, премьера намечена на 23 апреля, сообщили в пресс-службе "Геликон-оперы".

Постановка оперы "Демон" — это совместный проект Большого театра "Лисео", "Геликон-оперы", Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бардо.

"У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В этом году мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали с ним полуконцертную версию "Демона" в Москве", — сказал Бертман.

По его словам, затем были планы поставить эту оперу в Европе.

"Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, худруком театре "Лисео", моим давним другом и она очень заинтересовалась этим проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить "Демона" с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но его уход разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем", — сказал Бертман.

В создании участвует интернациональная команда. Партитуру Рубинштейна озвучит Михаил Татарников — музыкальный руководитель Михайловского театра. За сценографию и костюмы отвечает известный австрийский художник Хартмут Шогхофер, который давно сотрудничает с Дмитрием Бертманом. В числе спектаклей, созданных этим творческим тандемом — "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Андре Шенье" в Королевской опере Швеции, "Похождение повесы" в Финской национальной опере "Прекрасная Елена" и "Запрет на любовь" в "Геликон-опере".

Американец Томас Хазе, который тоже не впервые работает с Бертманом, — знаменитый мастер, известный своими работами в оперных домах Европы и Америки, создаст световую партитуру. Над пластическим рисунком и сценическими движениями артистов работает главный хореограф "Геликона" Эдвальд Смирнов.

В спектакле заняты исполнители мирового уровня: Александр Цымбалюк, Асмик Григорян, Игорь Морозов, Лариса Костюк. Партию Демона поет Эгилс Силиньш, в роли Ангела выступит известный контратенор Юрий Миненко.

Премьерная серия спектаклей "Демон" пройдет на сцене театра "Лисео" с 23 апреля по 11 мая 2018 года.