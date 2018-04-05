В Барселоне в память о Хворостовском поставят оперу "Демон"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Художественный руководитель московского театра "Геликон-опера", известный оперный режиссер Дмитрий Бертман приступил к постановке оперы Антона Рубинштейна "Демон" в театре "Лисео" в Барселоне, премьера намечена на 23 апреля, сообщили в пресс-службе "Геликон-оперы".
Постановка оперы "Демон" — это совместный проект Большого театра "Лисео", "Геликон-оперы", Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бардо.
"У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В этом году мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали с ним полуконцертную версию "Демона" в Москве", — сказал Бертман.
По его словам, затем были планы поставить эту оперу в Европе.
"Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, худруком театре "Лисео", моим давним другом и она очень заинтересовалась этим проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить "Демона" с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но его уход разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем", — сказал Бертман.
В создании участвует интернациональная команда. Партитуру Рубинштейна озвучит Михаил Татарников — музыкальный руководитель Михайловского театра. За сценографию и костюмы отвечает известный австрийский художник Хартмут Шогхофер, который давно сотрудничает с Дмитрием Бертманом. В числе спектаклей, созданных этим творческим тандемом — "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Андре Шенье" в Королевской опере Швеции, "Похождение повесы" в Финской национальной опере "Прекрасная Елена" и "Запрет на любовь" в "Геликон-опере".
Американец Томас Хазе, который тоже не впервые работает с Бертманом, — знаменитый мастер, известный своими работами в оперных домах Европы и Америки, создаст световую партитуру. Над пластическим рисунком и сценическими движениями артистов работает главный хореограф "Геликона" Эдвальд Смирнов.
В спектакле заняты исполнители мирового уровня: Александр Цымбалюк, Асмик Григорян, Игорь Морозов, Лариса Костюк. Партию Демона поет Эгилс Силиньш, в роли Ангела выступит известный контратенор Юрий Миненко.
Премьерная серия спектаклей "Демон" пройдет на сцене театра "Лисео" с 23 апреля по 11 мая 2018 года.
Певец-баритон, народный артист России Дмитрий Александрович Хворостовский родился в Красноярске 16 октября 1962 года.
Он окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького, а затем Красноярский институт искусств, класс профессора Екатерины Иофель.
С 1985 года по 1990 год Хворостовский был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.
В 1987 году Дмитрий Хворостовский стал лауреатом первой премии Всероссийского конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.
Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си "Певец мира" в Кардиффе, где он был удостоен титула "Лучший голос" и получил главный приз.
После оперного дебюта на западе в Nice Opera в Ницце в опере Петра Чайковского "Пиковая Дама" певца стали приглашать выступать в лучших мировых оперных театрах и участвовать в признанных оперных фестивалях.
Хворостовский выступал в Уигмор-холле в Лондоне, Куинс-холле в Эдинбурге, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Консерватории имени П.И. Чайковского в Москве, оперном театре Лисео в Барселоне, Музикферайне в Вене, Сантори-холле в Токио.
В конце июня 2015 года Хворостовский объявил об отмене всех выступлений из-за диагностированной опухоли мозга.
В конце сентября 2015 года он вернулся на сцену после курса лечения.
22 ноября 2017 года певец Дмитрий Маликов сообщил, что Хворостовский скончался в Лондоне в 3.36 утра по местному времени.