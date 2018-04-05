Павел Деревянко озвучил крота-злодея в мультфильме "Смешарики. Дежавю"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Популярный актер Павел Деревянко озвучит крота-злодея в новом полнометражном мультфильме "Смешарики. Дежавю", премьера которого состоится 26 апреля, сообщает пресс-служба проекта.

Третий полнометражный фильм про Смешариков рассказывает о приключениях героев, отправившихся в путешествие во времени, но вместо этого по ошибке оказавшихся в разных эпохах. В фильме "Смешарики. Дежавю" появятся новые персонажи — двойник Кроша по имени Шорк, который возник из-за временного парадокса, а также герой-злодей Крот. Его озвучит актер Павел Деревянко, известный по работам в таких картинах, как "СуперБобровы", "Брестская крепость" и сериалу "Обратная сторона луны".

"Я не привык это делать, я крайне редко озвучиваю мультфильмы. Это было очень интересно. Я втянулся и получил большое удовольствие", — сказал Деревянко, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

По словам создателей, Крот запомнится зрителям не только своими злодеяниями, но и прекрасным чувством юмора и харизмой. Права на прокат третьей части мультфильма уже купили Великобритания, Вьетнам и страны Ближнего Востока.

Первая часть кинофраншизы "Смешарики.Начало" вышла в свет в России в 2012 году, второй фильм трилогии "Смешарики. Легенда о Золотом Драконе" вышел в российский прокат 17 марта 2016 года. Права на показ первой и второй частей кинофраншизы "Смешарики" были проданы в 25 стран.