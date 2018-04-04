Кинопремьеры недели: "Гоголь. Вий" и "Мария Магдалина" с Руни Мара

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Продолжение российского мистического триллера "Гоголь. Вий", картина "Мария Магдалена" с Руни Мара и Хоакином Фениксом, французская сказка "Белль и Себастьян" и фильм "Винчестер. Дом, который построили призраки" с Хелен Миррен выходят на российские экраны на этой неделе.

Гоголь. Вий

Вторая часть мистического триллера по мотивам произведений писателя Николая Гоголя. На этот раз молодому писарю и начинающему поэту Гоголю после смерти следователя Якова Гуро придется взять расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в свои руки. В этом ему помогают его новые помощники — полицейский Бинх (Евгений Стычкин), кузнец Вакула (Сергей Бадюк), доктор Бомгарт (Ян Цапник), молодая утопленница Оксана к которым присоединится новый персонаж – охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков). Жертвами загадочного Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это – сила, приближающая его к поимке душегуба.

Мария Магдалина

Режиссер фильм "Лев" Гарт Девис рассказывает про известные библейские события, но с точки зрения Марины Магдалены, чью роль исполнила Руни Мара. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета, которого сыграл Хоакин Феникс. Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

Пока на сайте Rotten tomatoes фильм получил только 5,6 балла из 10. Критики отмечают, что задумка создателей картины была интересной, однако мастерства, чтобы достичь желаемого эффекта у Девиса не хватило. "Спокойный, нарочитый и сделанный с большой заботой и красотой, фильм точно знает, где находится его сердце, в то время как его пульс нащупать так и не удалось", — подчеркнул критик Гай Лодж.

Белль и Себастьян

Фильм француза Николя Вранье основан на одноименной детской книжке Сесиль Обри. В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь перестала быть размеренной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так еще и страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на Чудовище — как они называют зверя. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с Чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль, и они становятся неразлучными друзьями. Также до конца года на большие экраны выйдет продолжение картины — "Белль и Себастьян: приключения продолжаются" и "Белль и Себастьян: последняя глава".

Винчестер. Дом, который построили призраки

Сара Винчестер в исполнении Хелен Миррен, наследница знаменитой оружейной компании, живет одна в грандиозном семиэтажном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы особняк постоянно перестраивается и бесконечно воздвигаются новые стены. Но строит она не для себя, не для своей племянницы или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Она строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров. Картина братьев Спириг основана на реальных событиях.

По словам критиков, сюжет фильма, как и многочисленные коридоры в доме Винчестеров, ведут в никуда — картине поставили всего 4 балла из 10.