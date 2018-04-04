В "Мастерской Фоменко" пройдет премьера спектакля "Сережа очень тупой"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Мастерская Петра Фоменко" представляет в среду спектакль "Сережа очень тупой" по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова в постановке молодого режиссера Алексея Кузьмина-Тарасова на Старой сцене "Мастерской", сообщили в театре.

"Мастерская Фоменко" продолжает осваивать пространство современной драматургии. Вслед за пьесами Оли Мухиной, Ивана Вырыпаева, Петра Гладилина и прозы Михаила Шишкина состоится премьера пьесы Дмитрия Данилова "Сережа очень тупой".

Это второй драматургический опыт прозаика и журналиста Данилова. Его первая пьеса "Человек из Подольска" стала лауреатом конкурса драматургии "Ремарка" и была поставлена в Театре.doc, а на фестивале современной драматургии в Любимовке в сентябре состоялась читка его новой пьесы "Сережа очень тупой".

"Я всегда пишу о повседневности. Мне совершенно неинтересны сюжеты, помещенные в супернеобычную реальность, — сказал накануне премьеры драматург. — Мне показалось интересным написать пьесу с вполне классической формой, со своей внутренней логикой, но при этом абсурдную. Вот это сочетание "условно нормальных", без зауми и т.д. диалогов и абсурдного содержания, меня это как-то увлекло. Мне всегда была интересна ситуация с психологической точки зрения, особенно реакция главного персонажа на необычные события и разговоры".

В создании постановки вместе с режиссером Алексеем Кузьминым-Тарасовым принимали участие сценограф Ольга Богатищева, художник по свету Владислав Фролов, оператор Максим Кленов, саунд-дизайн — Анна Зобова.

В ролях: Андрей Михалев, Мария Большова, Тагир Рахимов, Василий Фирсов, Николай Орловский.