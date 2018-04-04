В Москве представят главные открытия в современном искусстве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Российской государственной библиотеке в Москве 10 апреля открывается выставка номинантов 13-й государственной премии в области современного искусства "Инновация-2018", где будут представлены лучшие кураторские, образовательные и инклюзивные проекты, а также музыкальные и междисциплинарные фестивали, которые стали главным открытием российского искусства за последний год.

Куратором проекта выступит лауреат премии "Инновация-2017" Александр Буренков, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Экспозицию также можно будет увидеть онлайн на сайте библиотеки с момента открытия выставки.

Премия "Инновация" была учреждена в 2005 году. В этом году было подано 375 заявок более чем из 50 российских городов, из которых выбрали по пять лучших проектов в каждой из семи конкурсных номинаций: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект" и "Книга года: теория и история современного искусства".

Награждение лауреатов состоится 27 апреля в Театре наций.