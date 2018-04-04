РАМТ представит спектакль "Карамора" по рассказу Горького

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский молодежный театр (РАМТ) представит премьеру спектакля "Карамора" режиссера Александра Хухлина по рассказу Максима Горького, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль приурочен к 150-летнему юбилею писателя.

Карамора — это в просторечии название крупного, похожего на паука комара. Таким странным именем, отмечается в сообщении театра, окрестили товарищи по революционному подполью Петра Каразина — "старого партийца, организатора восстания, одного из самых энергичных работников". И никому и в голову не могло прийти, что этот человек предатель.

Прототип главного героя рассказа Горького стал Азеф — знаменитый провокатор, глава боевой организации эсеров, готовивший теракты, посылавший людей на смерть и одновременно докладывавший об этом жандармам, добавляется в сообщении.

"Разоблаченный и закрытый в тесную камеру провокатор, ожидающий смертного приговора, ищет ответ на вопрос, что заставило его быть героем-революционером и одновременно агентом охранки. Недавно мне попались на глаза слова Бродского: "Человек не сумма того, во что он верит, на что он уповает, не сумма своих убеждений. Человек — сумма своих поступков". Главный вопрос, который ставит перед собой герой, разбирая свою жизнь — "Кто я? И этот вопрос сегодня все острее становится и перед каждым из нас", — сказал накануне премьеры Хухлин.

В создании постановки "Карамора" вместе с режиссером участвовала художник Анастасия Бугаева, в спектакле заняты Иван Воротняк, Людмила Пивоварова, Иван Юров, Алексей Мишаков, Михаил Шкловский.