Новая серия "Простоквашино" уже собрала более трех млн просмотров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Первая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" собрала более 3 миллионов просмотров за семь часов с момента публикации в социальной сети "ВКонтакте".

Показ также прошел в "Одноклассниках" и на платформе сайта Кино Mail.Ru. Персонажей мультфильма озвучили Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Алексей Онежен и Антон Табаков.

Первая серия продолжительностью шесть минут посвящена ушедшему из жизни Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических мультфильме.

За семь часов с момента публикации в социальной сети "Вконтакте" ролик набрал более трех миллионов просмотров. В "Одноклассниках" мультфильм посмотрели 2,8 миллиона пользователей.

"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев "Простоквашино". Всего с 2018 по 2020-й планируется выпустить 30 серий.