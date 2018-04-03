Самойлова выступит под шестым номером во втором полуфинале Евровидения

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая, сообщается на официальном сайте смотра.

В этом году Самойлова представит Россию на конкурсе Евровидение в Португалии. Первый канал презентовал композицию I Won't Break, с которой выступит артистка, в начале марта. Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.

"С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться", — говорится в сообщении.

Во втором полуфинале также выступят представители Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши и других стран. Всего в этот вечер на сцену выйдут 18 конкурсантов.

Евровидение-2017 прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Конкурс песни в 2018 году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором примет участие Самойлова — 10 мая, а финал — 12 мая.