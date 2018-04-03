Театр.doc собирает средства для похорон Угарова на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Московский Театр.doc собирает средства для похорон своего художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище, поскольку такую возможность администрация кладбища предоставляет только по коммерческой цене. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора театра Виктория Холодова.

Михаил Угаров — известный режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc, один из организаторов фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Он умер 1 апреля от сердечного приступа.

"Поскольку Трокуровское кладбище нам может предоставить (место) только по коммерческой цене, мы начали сбор средств для похорон Михаила Юрьевича. Часть средств уже собрана", — сказала Холодова.

Как уточняется в публикации Театр.doc в социальной сети Facebook, на оплату места самостоятельно "у нас — независимого театра — попросту нет денег".