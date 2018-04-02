В Петербурге в День джаза выступят всемирно известные музыканты

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Музыканты Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер и Джеймс Мориссон выступят на сцене Мариинского-2 в Санкт-Петербурге в Международный день джаза 30 апреля, сообщил журналистам музыкант Игорь Бутман.

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"Нереальное количество звезд первой величины приедут выступать в Санкт-Петербург. Проходить это все будет в одном из лучших концертных залов мира — Мариеенке-2", — сказал Бутман.

Он отметил, что на мероприятии выступят музыканты со всего мира, в частности, Джон Бисли, Дайан Ривз, Маркус Миллер, Джеймс Мориссон. При этом с 28 по 30 апреля в городе также пройдут тематические концерты, мастер-классы, джем-сессии и лекции.

В свою очередь ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заметил, что мероприятие должно состояться, несмотря на непростую политическую обстановку. "Если на политическом уровне есть проблемы, надеюсь, в культурной сфере не должно быть таких проблем", — добавил он.