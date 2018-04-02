В "Гараже" пройдет концерт музыкантов из США, Британии и Франции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британский певец Sampha, французский дуэт Ibeyi, американец Leon Bridges и иранская певица Sevdaliza выступят в Музее современного искусства "Гараж" весной и летом в рамках проекта Mosaic Music, сообщает пресс-служба музея.
Также 12 и 13 июня в Москве и Петербурге пройдут первые концерты французского дуэта Ibeyi. Название группы в переводе с языка йоруба означает "близнецы". Сестры Наоми и Лиза-Каинде Диас, поющие в дуэте, действительно близнецы и дальние потомки представителей африканской народности йоруба. Они родились в Париже в семье известного перкуссиониста Мигеля Диаса, игравшего в Buena Vista Social Club.
Завершится сезон Mosaic Music 20 августа концертом Sevdaliza. Рожденная в Тегеране под именем Севда Ализаде, она с пяти лет жила в Нидерландах и даже успела поиграть за национальную сборную по баскетболу, но ее электронный арт-поп не отказывается от национальных корней. Севда находит в культуре Ирана, закрытой для европейцев, сюжеты и истории, питающие ее творческий импульс, добавляется в сообщении.