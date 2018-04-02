В "Гараже" пройдет концерт музыкантов из США, Британии и Франции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британский певец Sampha, французский дуэт Ibeyi, американец Leon Bridges и иранская певица Sevdaliza выступят в Музее современного искусства "Гараж" весной и летом в рамках проекта Mosaic Music, сообщает пресс-служба музея.

"Сезон откроется 23 мая концертом лондонского певца, композитора и продюсера Sampha. Один из самых загадочных молодых английских музыкантов Самфа Сисей (настоящее имя певца) проявил свой незаурядный талант как в сольных, так и в совместных работах: его теплый фактурный голос звучал в хитах Дрейка, Канье Уэста, Фрэнка Оушена, Бейонсе, Соланж, Лила Силвы, Джесси Уэйр, SBTRKT, FKA twigs", — говорится в сообщении.

Также 12 и 13 июня в Москве и Петербурге пройдут первые концерты французского дуэта Ibeyi. Название группы в переводе с языка йоруба означает "близнецы". Сестры Наоми и Лиза-Каинде Диас, поющие в дуэте, действительно близнецы и дальние потомки представителей африканской народности йоруба. Они родились в Париже в семье известного перкуссиониста Мигеля Диаса, игравшего в Buena Vista Social Club.

"Третий концерт программы — выступление певца и автора песен Leon Bridges — состоится 9 июля. Трудно поверить, что техасскому музыканту нет и 30-ти — его дебютный альбом Coming Home (2015) звучит словно из ранних американских 1960-х: винтажные мелодии, вальяжный ритм, томные духовые, припорошенный пылью церковный орган, ду-воп-подпевки бэк-вокалистов и легкий голос певца, заставляющий вспомнить великих R"n"B- и соул-певцов прошлого, например, Сэма Кука и Отиса Реддинга", — подчеркивают в музее.

Завершится сезон Mosaic Music 20 августа концертом Sevdaliza. Рожденная в Тегеране под именем Севда Ализаде, она с пяти лет жила в Нидерландах и даже успела поиграть за национальную сборную по баскетболу, но ее электронный арт-поп не отказывается от национальных корней. Севда находит в культуре Ирана, закрытой для европейцев, сюжеты и истории, питающие ее творческий импульс, добавляется в сообщении.