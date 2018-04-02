Фильм "Первому игроку приготовиться" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новый фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав около 320,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Действие картины происходит в 2045 году. По-настоящему живым Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) чувствует себя лишь в OASISе — огромной виртуальной вселенной, где проводит свои дни большая часть человечества. Создатель OASISа — гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй (Марк Райлэнс) завещал все свое колоссальное состояние и контроль над OASISом победителю трехэтапного квеста, который он запустил в поисках достойного наследника. Чтобы спасти и виртуальный OASIS, и их собственный реальный мир, Уэйд и его друзья с головой погружаются в фантастическую вселенную, полную открытий и опасностей.

На втором месте оказался фильм "Кролик Питер", который собрал 118,7 миллиона рублей за выходные и 438,7 миллиона рублей за две недели проката. Третье место занял фантастический боевик "Тихоокеанский рубеж-2", заработавший 99,2 миллиона за выходные и 585,8 миллиона рублей за две недели проката.

На четвёртом месте оказалась российская комедия "Каникулы президента", собравшая 23,8 миллиона рублей за выходные, а на пятом — тоже российская комедия "Я худею", которая заработала 21,8 миллиона рублей за выходные и 648,9 миллиона рублей за месяц проката.