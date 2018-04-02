"Веселые картинки": как художники оживляли любимых детских героев

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. "Мурзилка", "Азбука", "Дядя Степа" — на этих изданиях выросли целые поколения читателей. В Международный день детской книги, приуроченный ко дню рождения Андерсена, РИА Новости вспоминает самые известные детские иллюстрации российских и советских художников.

Илья Кабаков

© Издательство "Детская литература" (1973) Репродукция иллюстрации "Маленькая Баба-Яга" Ильи Кабакова © Издательство "Детская литература" (1973) Репродукция иллюстрации "Маленькая Баба-Яга" Ильи Кабакова

Один из лидеров московских концептуалистов, живой классик, ныне проживающий в Америке, Илья Кабаков 30 лет занимался иллюстрацией. Для многих художников-нонконформистов в те годы детская литература была единственным легальным заработком. Всего Кабаков оформил более 70 книг и популярных детских журналов "Мурзилка" и "Веселые картинки".

Эрик Булатов и Олег Васильев

По совету Ильи Кабакова к детской литературе обратились его талантливые однокурсники по Суриковскому училищу — Эрик Булатов и Олег Васильев. Первую книгу они оформили в издательстве "Детгиз" в 1959 году. Проиллюстрированные ими сказки Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перро сегодня есть в домашней библиотеке практически каждой семьи. За 30 лет художники оформили больше ста детских книг.

Виктор Пивоваров

Еще один яркий представитель "неофициального искусства" 1960-х — Виктор Пивоваров попал в мир книжной иллюстрации благодаря своей жене Ирине. Она писала стихи и сказки, которые затем "окартинивал" ее супруг. Именно в издательстве "Детская литература" Пивоваров познакомился с представителями андеграундной лианозовской группы, объединявшей художников и поэтов. Среди самых известных работ Пивоварова — иллюстрации к "Оле-Лукойе" Андерсена, "Черной курице, или Подземным жителям" Погорельского и "Тараканищу" Чуковского. Кстати, именно Пивоваров в 1979 году придумал знаменитый логотип журнала "Веселые картинки" из букв-человечков.

Иван Билибин

Художник дореволюционной школы, член объединения "Мир искусства" Иван Билибин приобрел широкую известность благодаря иллюстрациям к древнерусским сказкам и былинам. Художника привлекала русская глубинка, напоминавшая ему сказки Пушкина. После посещения деревни Егны в Тверской губернии Билибин создал серию рисунков, на основе которых впоследствии оформил книгу "Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке". Среди других его знаковых работ — "Сказка о царе Салтане", "Вольга", "Золотой Петушок".

Ювеналий Коровин

Мастер эстампа и рисунка, художник-фронтовик Ювеналий Коровин известен иллюстрациями к "Ревизору" Гоголя. Однако его "детская" графика и акварели заслуживают не меньшего внимания. Художник оформил множество классических произведений детской поэзии: "Почту" и "Хороший день" Маршака; "Детям" Маяковского, "Дядю Степу" Михалкова, а также русские народные сказки "Морозко", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка".

Владимир Сутеев

Мастер на все руки — детский писатель, художник-иллюстратор, режиссер-мультипликатор и карикатурист — Владимир Сутеев одинаково хорошо рисовал правой и левой рукой. В "Детгизе" он работал с 1947 года. Оформлял сказки советских писателей — Чуковского, Маршака, Михалкова, но, пожалуй, больше всего запомнился первыми иллюстрациями к книгам Джанни Родари "Приключения Чиполлино". Именно сутеевские персонажи из этой сказки послужили прообразом игрушек и открыток, по их мотивам оформляли детские сады и магазины. Собственные детские книжки Сутеева также отличались яркими иллюстрациями, напоминающими кадры из его мультфильмов.

Юрий Васнецов

Ученик Малевича Юрий Васнецов начинал с кубизма. Это хорошо видно по его ранним книжным иллюстрациям конца 1920-х годов. Васнецов оформил "Карабаш" и "Болото" Бианки, затем последовали "Путаница" и "Краденое солнце" Чуковского, "Три медведя" Толстого, "Теремок" и "Кошкин дом" Маршака, а также "Английские народные сказки" в его переводе. Уже будучи мэтром детской книги, Васнецов создал классические работы по "Коньку-горбунку" Ершова, а также русской народной сказке "Кот, петух и лиса".