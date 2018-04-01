Борис Хлебников получил премию "Ника" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Режиссер фильма "Аритмия" Борис Хлебников получил национальную кинематографическую премию "Ника" за лучшую режиссуру.

Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном "Вегас Сити Холле".

"Главная фигура в кинематографе — это режиссер, человек, который видит мир по-особенному. Мы помним имена режиссеров, а не продюсеров, при всем моем уважении", — сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вручая приз продюсеру фильма Сергею Сельянову.

Как сообщалось ранее, премии за лучшую актерскую игру получили сыгравшие в "Аритмии" Александр Яценко и Ирина Горбачева.

На премию за лучшую режиссуру в этом году также претендовали Кантемир Балагов ("Теснота") и Андрей Звягинцев ("Нелюбовь").

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.